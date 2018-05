N-VA pakt uit met tien nieuwe namen 16 mei 2018

De N-VA in Malle maakte eerder al bekend dat het duo Sanne Van Looy en Wouter Patho de eerste twee plaatsen innemen op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij komen nu nog eens acht namen bij. De nummer 3 is huidig schepen Mieke Vermeyen. Dirk Gerinckx is leerkracht en staat op plaats vier. De drie volgende kandidaten Sonia Van Hoof, Dries De Vry en Beatrix Knaepkens hebben hun strepen verdiend in het vrijwilligersleven in Malle. Zelfstandige ondernemers Jan Maes en Els Raeves staan op plaatsen acht en negen. Met Carol Verhaegen, jonge moeder en werkzaam in het bedrijfsleven van Malle, is de top tien rond. Gemeenteraadslid Peter Lacante zal de lijst duwen. (VTT)