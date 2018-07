N-VA opent pop-upsecretariaat 02 juli 2018

02u32 0

De N-VA in Malle heeft een pop-upcampagnesecretariaat geopend. "In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen willen wij zoveel mogelijk aanspreekbaar zijn", klinkt het bij Sanne Van Looy en Wouter Patho. Het campagnesecretariaat bevindt zich op de Antwerpsesteenweg in Westmalle waar vroeger Compile een winkel had. Op het campagnesecretariaat kunnen inwoners van Malle elke dinsdagavond van 19 tot 21 uur, elke woensdag van 12 tot 15 uur en elke zaterdag van 10 tot 12 uur terecht voor vragen en/ of een babbel. (VTT)