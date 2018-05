N-VA deelt bloemzaadjes uit 29 mei 2018

In het kader van de 'Week van de Bij', deelt de N-VA op zondag gratis bloemenzaadjes uit voor de aanplanting van een bloemenweide. "We doen het omdat overal in Vlaanderen de bijenpopulatie achteruit gaat", zegt initiatiefneemster Sonia Van Hoof. "De bijensterfte, die de laatste jaren toeneemt, is dan ook alarmerend. Daarom delen we de bloemzaadjes uit. Die kunnen de mensen gebruiken om een bloemenweide aan te planten. Ideaal voor bijen, hommels en vlinders", zegt ze. Sonia is specialist als het op bijen aankomt. Ze helpt van lente tot de herfst mee met haar zoon, die imker is. (VTT)