Muzikale donderdagen in Park De Renesse 19 juli 2018

02u46 0

De vzw Muzika pakt dit jaar opnieuw uit met enkele bekende namen voor Muziek aan het Kasteel in de maand augustus. Vorig jaar lokten de verschillende muziekavonden zo'n tienduizend bezoekers naar het Park De Renesse. Ook dit jaar is er weer een grote tent voorzien, om de (soms) nukkige weergoden te trotseren.





Op de eerste avond, 2 augustus, staat niemand anders dan Willy Sommers op het podium met Jorsi als publieksopwarmer. Op 9 augustus is dat DOMINO met Torsten als voorprogramma. Atomika zorgt dan weer samen met Hoseleven op 16 augustus voor de muzikale ambiance. Die dag is er overigens ook een kindernamiddag met Clown Bobo.





Nog een weekje later is het de beurt aan Paul Michiels en publieksopwarmer The Acoustic Three. Op die 23ste augustus wordt er in de namiddag ook een seniorennamiddag georganiseerd met Marjan Berger, Marc Dex en Torsten. Afsluiten doen tenslotte De Bonanza's en Peacock & Lady N op 30 augustus. (VTT)