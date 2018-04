Monnikenheide verwerkt miljoenste wijnkurk 28 april 2018

02u47 0 Malle Feest in de Werkplaats aan de Antwerpsesteenweg in Malle, want Neos Brecht zorgde onlangs voor de miljoenste ingezamelde kurk voor de vzw Monnikenheide.

"In 2012 was Brecht pilootgemeente voor de Dag van de Klant", zegt Gust Joosen van Neos. Bij de startvergadering vroegen ze mij als voorzitter van Neos en erelid van Unizo of ik 'iets' wist om op het gemeenteplein mee uit te pakken.





Ik verzon het ter plaatse: laten we met Neos kurken stoppen en doppen verzamelen onder het motto: 'Neos Groot Brecht wil stoppen'. Ons doel was om 100.000 kurkenstoppen en doppen te verzamelen." Het werd een voltreffer. "We hadden die eerste dag niet minder dan 265.869 stoppen verzameld. En ondertussen zijn dat er al meer dan een miljoen."





De kurken komen allemaal terecht in het atelier van Monnikenheide.





Daar sorteren en vermalen mensen met een beperking de kurken stoppen. "Aan het eerste sorteereiland worden de dikke (champagne, cava,...), de dunne kurken en de portokurken gescheiden", vertelt een verantwoordelijke van De Werkplaats.





Isolatie

"De dikke gaan rechtstreeks naar René, de controleur die kijkt of het allemaal echte kurk is. De metalen kapjes gaan naar verzamelaars die in ruil een gift doen aan Monnikenheide. De ijzerdraad verkopen we per kilo aan een ijzerhandelaar. De echte kurk gaat in de maalmachine, die de kurken vermaalt en in zakken spuit. Het eindproduct is ecologisch isolatiemateriaal dat we verkopen onder de merknaam Recycork." (VTT)