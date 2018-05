Molenhuis na vier jaar leegstand verkocht 17 mei 2018

02u30 0

Na lang zoeken heeft de gemeente Malle eindelijk een koper gevonden voor horecazaak Molenhuis aan de Antwerpsesteenweg. Het pand nabij de Scherpenbergmolen werd vroeger door de gemeente verhuurd, maar de vorige uitbater van de zaak ging in 2014 failliet. Sindsdien werden verschillende procedures opgestart om nieuwe mensen naar het Molenhuis te lokken, maar pas nu lukte dat dus. "De koper wil voorlopig nog anoniem blijven", vertelt schepen van toerisme Dries Van Dyck (DBM). "In een latere fase zal hij zelf zijn plannen toelichten. De deal werd begin deze week ondertekend." Bij de laatste procedure kwamen twee biedingen met gesloten omslag binnen. De minimumprijs bedroeg 250 000 euro, maar de exacte verkoopprijs werd niet meegedeeld. De verwachting is dat het sowieso nog een tijdje zal duren vooraleer het Molenhuis heropent. Vier jaar leegstand heeft zijn tol geëist en dus is eerst een opknapbeurt nodig. (KDC)