Molenhuis moet minstens 250.000 euro opbrengen 13 april 2018

Geïnteresseerden voor het Molenhuis aan de Antwerpsesteenweg hebben nog tot en met 3 mei om een bod uit te brengen. Dat moet gebeuren via een speciaal document dat terug te vinden is op de website van de gemeente en moet daarna in een gesloten omslag bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Kandidaten moeten een bod van minimaal 250.000 euro doen. Er zijn ook een aantal voorwaarden zoals het verplicht uitbaten van een horecazaak in het gebouw.





De gemeenteraad nam in mei 2015 al eens de beslissing om het Molenhuis, waarvan de uitbaters een jaar eerder de boeken hadden neergelegd, openbaar te verkopen. De vraagprijs bedroeg toen 320.000 euro, maar verder dan een bod van 305.000 euro kwam het niet. Samen met Kempens Landschap werd dan in 2016 opnieuw een poging gedaan om een huurder te vinden, maar opnieuw zonder resultaat. Tijdens de zomer daagden twee potentiële huurders op, maar zij wilden een instapklare horecazaak. De gemeente wilde echter geen 250.000 euro ophoesten om het gebouw op te knappen en daarna te verhuren. (VTT)