Molen en kasteel open tijdens Open Monumentendag 07 september 2018

Wie zondag 9 september eropuit trekt tijdens Open Monumentendag kan in Malle een kijkje gaan nemen aan de Scherpenbergmolen en het Domein de Renesse. In het kasteel de Renesse worden de bezoekers vergast op een uitgebreide rondleiding met bijbehorende verhalen. Tussen 10 en 18 uur kan je de vertelling 'Scheefgeweg rechtdoor' bijwonen. Dat zijn verschillende verhalen over de geschiedenis van het kasteel. Kinderen mogen in de kleerkasten in het kasteel snuffelen om zich te verkleden in historische figuren.





In de Scherpenbergmolen loopt een expo over het 175-jarig bestaan en kinderen kunnen er deelnemen aan een zoektocht. (VTT)