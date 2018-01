Maurris is enige nieuwjaarsbaby in AZ Malle 02u45 0 Foto De Scheirder Liesbeth en Koen met baby Maurris en zusje Emily.

Het zag er lang naar uit dat het AZ Sint-Jozef in Malle dit jaar geen nieuwjaarskindje zou mogen begroeten, maar in extremis kwam daar alsnog verandering in. Op 1 januari, om 19.12 uur, kwam Maurris Borghijs ter wereld op de Malse kraamafdeling. Maurris is het kleine broertje van Emily (bijna 2) en zoontje van Koen Borghijs en Liesbeth Vermeiren uit Sint-Lenaarts. "Normaal was Maurris voor 3 januari gepland, maar we hielden natuurlijk rekening met een scenario dat hij vroeger kwam. Zware eindejaarsfeesten hadden we dan ook niet gepland", glimlachen de ouders. "De geboortedatum is op zich niet zo belangrijk. Het voornaamste is dat alles goed en vlot is verlopen." Na Maurris kwamen er in Malle trouwens ook geen borelingen meer bij op nieuwjaarsdag. (KDC)