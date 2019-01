Markten in Oost- en Westmalle houden ermee op Toon Verheijen

21 januari 2019

22u20 0 Malle De gemeente stopt met het organiseren van de maandelijkse markten in Oost- en Westmalle door een gebrek aan belangstelling. Het staat marktkramers nog wel afzonderlijk een aanvraag indienen tot ambulante handel op het openbaar domein.

“De markten in Oost- en Westmalle hebben een hele lage opkomst van marktkramers en -bezoekers”, klinkt het binnen het college van burgemeester en schepenen. “Daarom zetten we de maandelijkse markten in z’n huidige vorm stop. Marktkramers kunnen wel nog een aanvraag indienen voor ambulante handel op het openbaar domein.”

Het nieuwe bestuur heeft de intentie om in de toekomst andere initiatieven te nemen met betrekking tot ambulante handel. Deze ideeën worden nog verder uitgewerkt en zullen later bekendgemaakt worden.