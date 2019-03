Maris Stella wint allereerste statistiekolympiade Toon Verheijen

17u07 1 Malle Enkele leerlingen van Maris Stella hebben de allereerste editie van de Belgische statistiekolympiade gewonnen.

Kaat De Vrij, Schoenmaekers Amber en Jasper De Laet hebben met hun onderzoek naar een verband tussen de financiële en de algemene tevredenheid in de EU de eerste prijs behaald in de categorie 3de graad. Ook de derde plaats ging naar Maris Stella met een onderzoek naar invloedsfactoren voor de algemene tevredenheid in de EU door Marthe D’Hooghe, Jill Lambrechts en Raf De Vos. Tenslotte was er ook nog een eervolle vermelding voor Mattise Eelen, Bert Mannaert en Mangelschots Jan. “We zijn enorm trots op wat onze leerlingen gedaan hebben. Het lijkt zelfs te mooi om waar te zijn”, lachen de begeleidende leerkrachten Deirdre Seeldrayers, Michel Verhees en Frans Gyssels.