Man steekt enorme hooiberg in brand BRANDWEER MOET ZES UUR BLUSSEN, BRANDSTICHTER AANGEHOUDEN SANDER BRAL

09 juli 2018

02u34 0 Malle Een enorme stapel hooi van dertig meter lang, tien meter breed en twee meter hoog is zaterdagnacht in brand gestoken in een bos in Malle. Een patiënt uit het nabijgelegen psychiatrisch ziekenhuis Bethanië zat achter de streek. De brandweer had zes uur nodig om het vuur te bedwingen. De brandstichter is aangehouden.

"Rond half twee 's nachts kreeg de brandweerpost Schilde melding van een indringende brandgeur", doet brandweerofficier Jan Scheurweghs, die de leiding had over de bluswerken, zijn verhaal. "Samen met onze collega's van post Sint-Antonius zijn we beginnen rondrijden in het bosrijk gebied om de brand op te sporen ,maar we konden niet meteen iets vinden. We wilden stoppen met zoeken maar er bleven maar meldingen van brandgeur binnen komen. Toen ook de politie aangaf dat er wel degelijk iets aan de hand was, hebben we het gebied volledig uitgekamd en de brand uiteindelijk gevonden op een wei die volledig door het bos omsloten was."





De politie moeide zich in het verhaal nadat die werd gecontacteerd door medewerkers van het psychiatrisch ziekenhuis Bethanië in Zoersel. "Daar was net een patiënt binnen gelopen van een nachtelijke wandeling die beweerde dat hij op verschillende plaatsen brand had gesticht", weet Lentle Jespers van het parket van Antwerpen. "De brandstichter had voor alle duidelijkheid een vrijheid van komen en gaan en zat niet in een gesloten afdeling. Hij werd gearresteerd en voorgeleid. De onderzoeksrechter bevestigde gisteren zijn aanhouding."





Vuurzee

Terwijl de verdachte gearresteerd werd, had de brandweer haar handen vol om de vuurzee onder controle te krijgen. "De volledige berg hooi stond al in lichterlaaie toen we die aantroffen", gaat officier Scheurweghs verder. "Door het bosgebied en de zandwegen was het sowieso al niet evident om met onze tankwagens tot op locatie te geraken. We moesten ook verschillende wagens laten aanvoeren omdat we te weinig water dreigden te hebben. Voor we het hooi konden blussen moesten we het eerst uit elkaar kunnen trekken. Daarvoor hebben we een bulldozer gebruikt. Het uiteenrukken van de berg brandend hooi en het blussen heeft vijf tot zes uur geduurd. Bovendien moesten we het nabijgelegen bos ook nog eens beschermen, want de bomen begonnen daar al te verschroeien. Als de vlammen waren overgeslagen, hadden we met een catastrofe te maken gehad. Op de koop toe moest alles nog eens in de pikdonkere nacht gebeuren. We hebben ons moeten behelpen met kaarten om te navigeren. Geen gemakkelijke klus", zucht de bevelhebber. "Maar het is ons gelukt."





Naast de posten Schilde en Sint-Antonius verleende ook





de brandweerpost Brecht bijstand bij de hele actie. In totaal rukten er drie pompwagens, een extra grote en normale tankwagen en een bosbrandtankwagen, die gemakkelijk over het terrein kan scheuren, uit.





Het is nog niet duidelijk of de verdachte uit Bethanië wel vaker nachtelijke uitstapjes maaakte. Of er in het psychiatrisch ziekenhuis maatregelen genomen worden om dit soort incidenten te voorkomen, is ook nog niet geweten. Het ziekenhuis was gisteren niet bereikbaar voor een reactie.