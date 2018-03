Malubimpa pakt uit met project 'conversatietafels' 09 maart 2018

Welzijnsorganisatie Malubimpa organiseerde onlangs het project 'conversatietafels'. Daarmee willen ze nieuwe inwoners een warm onthaal geven. Het project wordt in de kijker gezet tijdens de 'Gastvrije Gemeente'- campagne van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Initiatiefnemer en voorzitter is Renaat Gijsermans licht toe. "Om de twee weken organiseren we conversatietafels voor nieuwkomers in onze gemeente. In een gezellige sfeer praten we in kleine groepen Nederlands. Voor de begeleiding kunnen we een beroep doen op verschillende vrijwilligers uit Malle. Het initiatief is kleinschalig, maar zeer intens. Aan deze vrijwilligerswerking koppelen we immers ook huisbezoeken en persoonlijke contacten. Wij organiseren verder zaalvoetbal, Workshops, Voordrachten, BBQ, Sinterklaasfeest en Nieuwjaarsfeest." Ook schepen Wouter Patho (N-VA) draagt het project een warm hart toe.





(VTT)