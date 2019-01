Malse ontwerpt etiket voor extreem bier van Dutch Bargain Toon Verheijen

25 januari 2019

17u44 0 Malle De Malse fotografe en grafisch ontwerpster Katinka Vermeylen mag voor de opkomende brouwerij Dutch Bargain het etiket van één van hun twaalf nieuwe bieren ontwerpen. De brouwerij had werk van Katinka op sociale media gezien en was meteen verkocht. De jongedame moest een ontwerp maken voor het julibier Tropicale Royale.

Microbrouwerij Dutch Bargain uit Zeeland is stilaan een bekende naam aan het worden. Dit jaar pakt de brouwerij uit met een stunt. Per maand komen ze met een nieuw bier op de proppen, de ‘Signatures’. Het moeten twaalf ‘rebelse’ bieren worden met gewaagde recepturen.. Twaalf kunstenaars kregen de opdracht om voor de Signatures een canvas te vullen. Van schilders, 3D–artiesten, fotografen, filmmakers, tatoeëerders, tot een rockband. Een van die artiesten is de 26-jarige Katinka uit Westmalle. “Ze hadden werk van mij gezien via Instagram en hadden via de website contact gezocht”, vertelt Katinka. “Ze vroegen direct of ik een van de ontwerpen wilde maken.”

Trots

Katinka Vermeylen was al een tijdje fotografe en grafisch ontwerpster in bijberoep, maar zette onlangs de stap om het in hoofdberoep te gaan uitoefenen. Dat ze meteen het ontwerp mag maken voor een bierblik, is mooi meegenomen. “Ik was er zelf ook door verrast”, lacht Katinka. “Mooi meegenomen dat ik op deze manier toch ineens met eigen werk naar buiten kan komen. Als Westmallenaar met een eigen trippel en trappist, is het natuurlijk schitterend dat ik voor een bier iets mag ontwerpen.”

Vernissage

Midden januari was er een vernisage van alle ontwerpen en een voorstelling van alle bieren. Katinka heeft het etiket mogen ontwerpen voor de maand juli. Dat bier zal de naam ‘Tropicale Royale’ krijgen. Volgens de brouwers is het exotisch fruit in een blik gepropt. Mango, passievrucht, banaan en cashmere hop zijn de ingrediënten. De New England IPA heeft een alcoholpercentage van 6,5 procent. “Het was op zich best wel moeilijk om iets te ontwerpen wat je eigenlijk zelf niet geproefd hebt omdat het er nog niet is”, zegt Katinka. “Maar je weet dat het iets exotisch wordt, dus dan kan je daar ook naartoe werken. Ik heb geprobeerd er iets exotisch in te steken zonder echt de traditionele kleuren en figuren te gebruiken. Nu maar hopen dat het bier héél lekker is en massaal gekocht wordt (lacht).”

Eens het bier gebrouwen is, zal Katinka ook drie blikjes verloten.