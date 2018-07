Malmejo week lang aan het feest 14 juli 2018

In Oostmalle loopt nog tot en met zondag 22 juli de Week van de Malmejo, de jaarlijkse feestweek van de lokale jeugdclub. Vanavond is er vanaf 21 uur een openluchtfuif. Morgen staat er vanaf 13 uur een familiedag met veel kinderanimatie op het programma. Speciaal is dat er een hoogwerker zal staan die bezoekers een panoramisch zicht over het dorp biedt.





Maandag is er een muziekquiz, dinsdag een terrasconcert met Band Marginal, woensdag een comedy-avond met onder andere Jeron Dewulf, donderdag een Mexicaanse avond, vrijdag vindt het Malmejockfestival plaats, zaterdag een beachparty en zondag het slotevenement.





Het feestterrein is gelegen achter het jeugdcomplex, aan de Lierselei 19. (KDC)