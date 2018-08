Mallemobiel organiseert debat 20 augustus 2018

Mallemobiel, een burgerinitiatief dat de mobiliteit in Malle onder de loep neemt, organiseert op 14 september om 20 uur een debatavond rond mobiliteit in De Notelaar in Malle. De organisatie heeft alle politieke partijen uitgenodigd om net als alle inwoners van Malle te komen luisteren naar mobiliteitsdeskundige Kris Peeters. Bedoeling is om daarna in debat te gaan. Mallemobiel liet zich in het verleden al meermaals uit tegen de ringweg rond Malle. De plannen die nu voorliggen, worden door de beweging op boegeroep onthaald. (VTT)