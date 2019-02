Malle werkt na 18 jaar aan nieuw mobiliteitsplan Toon Verheijen

27 februari 2019

20u41 0 Malle De gemeente Malle gaat werk maken van een nieuw mobiliteitsplan. Het huidige plan is bijna twintig jaar oud en heeft een grondige update nodig. De bedoeling is ook dat de inwoners nauw betrokken worden bij de opmaak van het plan.

Heel wat gemeente in de het noorden van de provincie (en de rest van Vlaanderen) kreunen onder de toenemende overlast van verkeer door de dorpskernen. Ook Oost- en Westmalle ontsnappen daar niet aan en daarom wil de gemeente het mobiliteitsplan uit 2000 herzien. “We gaan niet over één nacht ijs”, zegt de nieuwe schepen van mobiliteit Sanne Van Looy (N-VA). “Studiebureau Arcadis heeft van ons de opdracht gekregen om grondig onderzoek te voeren naar de huidige mobiliteit en verkeersveiligheid in de gemeente. Via een uitgebreid participatietraject willen we echter alle inwoners er zoveel mogelijk bij betrekken. Zij zijn het immers die dagelijks de baan op moeten.”

Het mobiliteitsplan moet uiteindelijk bestaan uit een toekomstvisie en concrete actieplannen. Een visie waarbij verenigingen, scholen, zorginstellingen, bedrijven en de gemeente als toeristische plaats een rol moeten en zullen spelen. “We streven naar een integrale aanpak waarbij alles op elkaar wordt afgestemd”, aldus Sanne Van Looy en dat bevestigt ook burgemeester Harry Hendrickx. “Veilige en comfortabele fietspaden staan helemaal bovenaan net als veilige schoolomgevingen. Verder willen we vooral aandacht voor een vlotte doorstroming op de drukke verkeersassen en het weren van sluipverkeer in de woonwijken. Een kwalitatieve omleidingsweg moet de kern van Oostmalle ontlasten en de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers verbeteren.”

Malle Drie fasen

Het plan zal opgemaakt worden in drie fases. In een eerste fase worden alle actoren bevraagd. Daarna wordt er een eerste synthesenota opgemaakt. Dat wordt dan uiteindelijk vertaald in een mobiliteitsplan. De maatregelen die uitvoering moeten geven aan het mobiliteitsplan, worden in een actieplan opgenomen. De acties worden gerangschikt volgens prioriteit en tijdspanne. Voor de opmaak van het mobiliteitsplan schakelt de gemeente Malle het extern studiebureau Arcadis in voor ondersteuning.