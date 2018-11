Malle op zoek naar sportkampioenen Toon Verheijen

07 november 2018

11u47 0 Malle De gemeente Malle gaat ook dit jaar haar sportkampioenen huldigen op het gemeentehuis. Daarom is de dienst sport op zoek naar alle sportievelingen die dit jaar kampioen werden binnen hun discipline.

De gemeente Malle heeft heel wat sportief talent gehad de voorbije jaren. Van Paul Herygers tot Cisse Severeyns tot meer recent Seppe Smits en Laurens Devos. “Sport is een ontzettend belangrijk gegeven in Malle”, vertelt Elisabeth Joris, schepen van sport. “Onze groene gemeente leent zich uitstekend voor verschillende sporttakken: van uitgebreide wandel-, en mountainbikeroutes in Drieboomkesberg tot de trappistenroute, streetworkout in Park Torenhof of de sportinfrastructuur van sporthal Berckhoven – voor elk is er wat wils.”

Wie zichzelf – of een gekend kampioen – wil registreren, kan hiervoor de nodige documenten bekomen bij de sportdienst. De uiteindelijke binnengekomen kandidaturen zullen bekeken worden door de gemeentelijke sportraad. Vervolgens zullen de betreffende kampioenen op de hoogte gebracht worden of zij al dan niet gehuldigd zullen worden.

