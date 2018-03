Malle eist bodemonderzoek op voormalige stortplaats 29 maart 2018

02u28 0 Malle De gemeente Malle dringt bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) aan op nieuw grondig bodemonderzoek op de gronden van de voormalige kleigroeve Repaq. De voormalige put van 65 hectare werd in de jaren '80 opgevuld met afval.

De 65 hectare grond ligt tussen de Sint-Jobbaan, de Geuzenstraat en de Heikantstraat. In de jaren '80 werd het maar al te graag gebruikt om huishoudelijk en zelfs industrieel afval te storten. Iedereen ging er wel eens langs, maar daardoor is er ook helemaal geen duidelijkheid over wat er uiteindelijk allemaal in de put gedumpt is. Een waterdichte wetgeving was er al helemaal niet in die tijd. Feit is dat de kleiput van acht meter diep helemaal is opgevuld én dat er nog een laag van vijf meter is bovenop gegooid, met als gevolgd dat er een 'zonevreemde' heuvel is ontstaan.





Landbouwgrond

Toen alles was opgevuld, werd Repaq beschouwd als afgewerkte stortplaats en kreeg de zone als bestemming landbouw. "Er werd destijds wel een verontreiniging vastgesteld, maar die moest niet gesaneerd worden", zegt burgemeester Harry Hendrickx (DBM).





Sanering?

"We vragen ons echter nog altijd af of dat allemaal wel correct is. Enkele cruciale vragen blijven immers onbeantwoord. Wat zit er precies in de grond, want het is heel duidelijk dat in de loop der jaren de stortregels niet werden gerespecteerd. Uit onderzoek zou gebleken zijn dat er geen sanering nodig is, maar beken en waterputten zitten er wel met een vervuiling die er normaal niet kan optreden. Bovendien wordt in het onderzoek gezocht dat de kleilaag rond de put alles tegenhoudt, maar in de praktijk is er géén waterdichte kleilaag."





OVAM

De gemeente zal OVAM expliciet vragen de noodzaak tot bijkomend bodemonderzoek te onderzoeken en het rapport uit 2006 te actualiseren. Daarnaast vraagt het gemeentebestuur advies aan het agentschap Zorg en Gezondheid. (VTT)





Meer over OVAM

milieu

milieuvervuiling