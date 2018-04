Makelaar pikt 2 miljoen van beleggers 26 april 2018

02u40 0 Malle De 57-jarige Philippe V. uit Malle is veroordeeld tot zes jaar cel en een beroepsverbod van tien jaar. De man had een twintigtal mensen opgelicht en werd al voor gelijkaardige feiten veroordeeld. Chantal L. (52), zijn echtgenote en zakenpartner, kreeg achttien maanden cel, waarvan acht maanden effectief, en vijf jaar beroepsverbod. Een illegaal vermogensvoordeel van 2 miljoen euro werd verbeurd verklaard.

Philippe V. was jarenlang actief als bank- en verzekeringsmakelaar in Malle. Tussen december 2005 en februari 2017 had hij zijn kennis van de beleggings- en verzekeringssector misbruikt om mensen op te lichten. Hij werd in 2013 al eens veroordeeld maar hij bleef het geld van vaak goedgelovige mensen aannemen. Maar in plaats van het te beleggen, trok hij een rookgordijn op met valse documenten, leugens en een aaneenschakeling van banktransacties om grote geldbedragen te verduisteren.





Het gerechtelijk onderzoek ging in 2016 van start met een klacht van twee broers, die ook de buren van Philippe V. en zijn vrouw Chantal L. waren. Toen hun vader in 2010 overleed, had Philippe V. aangeboden om hun erfenis te beleggen. Ze gaven hem 313.000 euro. Hij legde hen documenten voor, waaruit moest blijken dat hun geld in Luxemburg geïnvesteerd werd, maar die bleken vals. Ook andere verhalen over investeringen bleken niet te kloppen. Verder onderzoek bracht nog meer feiten aan het licht.





Schadevergoeding

"Uit het onderzoek blijkt zonder de minste twijfel dat Philippe V. de drijvende kracht was achter de fraude", oordeelde de rechtbank. De beklaagde had de meeste feiten ook niet ernstig betwist. Chantal L. beweerde dat ze niet op de hoogte was van de frauduleuze praktijken van haar man, maar dat geloofde de rechtbank niet. Ook hun twee vennootschappen werden mee veroordeeld.





Een twintigtal gedupeerden kreeg 1,3 miljoen euro aan schadevergoedingen toegekend. Of ze daar ooit iets van zullen zien, blijft de vraag. (PLA)