Lijst van Boxel zkt. kandidaten 27 juni 2018

Lijst Van Boxel, de partij van ex-Vlaams Belang-gemeenteraadslid Pieter Van Boxel, is naarstig op zoek naar kandidaten om de lijst te versterken. De lijsttrekker is Pieter Van Boxel en zijn vader Fons wordt lijstduwer. "We zoeken bewust nog kandidaten die géén binding hebben met het Vlaams Belang om duidelijk te maken dat we een totaal andere partij zijn", zegt Pieter Van Boxel. "Iedereen is welkom." Ook Wouter Verresen, wel ex-Vlaams Belang, heeft al een plaats op de lijst gekregen.de partij ijvert er overigens ook voor om burgers nog meer te laten participeren. (VTT)