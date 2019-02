Lijst Van Boxel wordt Sociaal Volksforum Toon Verheijen

27 februari 2019

21u01 0 Malle Lijst Van Boxel, de partij van ex-Vlaams Belanger Pieter Van Boxel en opgericht enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, zal voortaan door het leven gaan als Sociaal Volksforum.

De nieuwe voorzitter is Ronny Meys, ook een ex-Vlaams Belanger. Net als penningmeester Wouter Verresen. “We gaan voor eerlijke open dialoog en wij willen vooral met onze nieuwe wijze van politiek voeren”, klinkt het bij Ronny Meys en Pieter Van Boxel. “Een nieuwe partij is meer dan alleen drie woorden, een logo, wat kleurtjes. Dit is een doorstart naar een verdere uitbouw van onze partij.”

Pieter Van Boxel stapte in 2018 uit het Vlaams Belang en richtte zijn eigen partij op. Hij trok uiteindelijk als een eenmansfractie naar de kiezer. Het leverde hem nog bijna tweehonderd stemmen op, maar veroverde geen zitje. “Toch heeft mij dat gesterkt om verder te doen. Maar één van de belangrijkste lessen die ik geleerd heb is, delegeren en uit handen geven. Politiek is een ploegsport waar iedere speler zijn rol opeist maar waar er wel moet samengespeeld worden. Daarom ben ik zeer blij dat Ronny Meys zich is komen aanmelden. Met Ronny heb ik iemand erbij die een echt werkpaard is en die ik kan vertrouwen.”

De ambitie is er in elk geval. “Ik geef mijzelf drie jaar de tijd om de partij hier in Malle nog meer op de kaart te zetten, door bepaalde acties maar ook door verdere uitbreiding van het bestuur. Wij willen ook in andere gemeenten doorbreken zodat we over zes jaar ook kunnen deelnemen aan

de parlementsverkiezingen. We willen echt een nationale partij worden.”