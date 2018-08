Lijst Van Boxel wordt noodgedwongen éénmanspartij 22 augustus 2018

Pieter van Boxel, de man die enkele maanden geleden Vlaams Belang de rug toekeerde en besloot zijn eigen partij Lijst Van Boxel te starten, zal alleen naar de kiezer trekken. De drie vrouwelijke kandidaten die naar eigen zeggen hadden toegezegd, hebben afgehaakt waardoor ook de andere mannen niet op de lijst kunnen staan.





Pieter van Boxel zetelde deze legislatuur als enige verkozene voor Vlaams Belang in de gemeenteraad. Na een intern conflict, stapte hij uit de partij. Hij startte meteen met zijn eigen beweging, maar het lijkt een start in mineur te worden. "Het was de bedoeling om met een bescheiden lijstje op te komen van zeven mensen", zegt Pieter van Boxel.





"Vuil spelletje"

"We hadden drie dames gevonden, maar zij hebben terug afgehaakt. Zeker bij één van hen heeft een andere politieke partij een vuil spelletje gespeeld. Binnenkort moet de lijst ingediend worden dus werd het tijd om knopen door te hakken."





Van Boxel behaalde als lijsttrekker van Vlaams Belang zes jaar geleden zo'n 286 stemmen. Om verkozen te geraken als eenmanspartij zal hij er zo'n 800 nodig hebben.





David vs. Goliath

"Ik besef ook dat het een moeilijk verhaal wordt. David tegen Goliath misschien, maar David wist die strijd wel te winnen. Na de verkiezingen hebben we tijd genoeg om de partij rustig uit te bouwen. We gaan ook niet voor een sjerp of schepenambt. We willen gewoon de luis in de pels zijn."





