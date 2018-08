Lijst Van Boxel wil hogere minimumoppervlakte voor flats 02 augustus 2018

Oppositiepartij Lijst Van Boxel pleit voor het verhogen van de woonkwaliteit in de gemeente. De partij wil de Vlaamse minimumnorm optrekken van 35 naar 55 vierkante meter. "Voor ons gaat kwaliteit boven kwantiteit", zegt Pieter Van Boxel. "Daarom willen we de minimum bewoonbare oppervlakte in Malle vastleggen op 55 vierkante meter voor een studio, 65 voor een appartement met één slaapkamer en 80 voor eentje met twee slaapkamers. We beseffen dat vele appartementen die recent gerealiseerd zijn, deze minimumnormen niet meer halen. Toch geloven we er in, we de woonkwaliteit in appartementen voor de toekomst terug kunnen opkrikken met deze strenge minimumnormen." (VTT)