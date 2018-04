Lijst Van Boxel mikt op één zetel VLAAMS BELANG BETREURT VERTREK VAN KOPSTUK TOON VERHEIJEN

18 april 2018

02u34 0 Malle De nieuwe partij van Pieter Van Boxel mikt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op minstens één zetel. Ze willen zelfs mee besturen zonder een mandaat op te nemen, naar analogie met Vlaams Belang.

Pieter Van Boxel gaf maandagavond uiteindelijk officieel tekst en uitleg bij zijn opstappen bij Vlaams Belang.





"Ik wil duidelijk zijn: er was helemaal geen sprake van een persoonlijk conflict, maar het verschil in visie over de koers die gevaren moest worden, zorgde uiteraard wel voor meningsverschillen", aldus Van Boxel. "Ik heb veeleer de indruk dat de nieuwe voorzitter Wim Vervloet mij uit de partij wilde. Zo heeft hij immers vrij spel om van Vlaams Belang Malle eerder een veredelde N-VA te maken. Met mij aan boord was dat niet mogelijk."





Veel te zacht. Dat is de kritiek van Van Boxel op zijn liefde Vlaams Belang waar hij bij de Vlaamse of federale verkiezingen nog altijd wel op gaat stemmen. "Te zacht, dan zijn we gewoon geen haar beter dan N-VA of Oost-West van Paul Van Ham", aldus Van Boxel nog. "De nieuwe partij zal staan voor minder ontwikkelingssamenwerking, terugdraaien van budgetten voor kunst en cultuur en meer centen voor armoede in eigen gemeente. We zullen inderdaad iets rechtser zijn dan Vlaams Belang nu is. Nu moesten we alles te veel wikken en wegen. Mijn uitlatingen over Oxfam in Westmalle en 'de ringweg van den Aldi' werden nooit in dank aanvaard. Terwijl ik gewoon een statement wilde maken. Het zijn dingen die gezegd moesten worden. Soms moet je extra zout strooien in een wonde om het duidelijk te maken."





Vlaams Belang veroverde in 2012 nog welgeteld één zetel met ongeveer 800 stemmen. Zes jaar eerder had het nog vier verkozenen. Nu valt de partij uiteen in twee rechtse kampen en bestaat het risico dat géén van beiden nog een zetel haalt want dat ze de koek moeten verdelen. "Dat risico bestaat, maar toch geloven we in een zetelwinst. En ja, we willen mee besturen, maar dat zal niet zomaar gedoogsteun zijn. Dan zullen de andere partijen serieus wat standpunten van ons moeten overnemen." Lijst Van Boxel denkt zeker tien kandidaten te kunnen vinden. "Het enige probleem kan zijn om vijf vrouwen te vinden."





Vlaams Belang betreurt het vertrek van Pieter Van Boxel. "We willen inderdaad iets minder hard overkomen. Pieter wist dat ook. We hebben hem proberen te overtuigen mee te gaan, maar we wilden hem absoluut niet weg", aldus Wim Vervloet. "Bestaat het risico dat we de koek moeten verdelen? Ja, maar toch geloven we in één of twee zetels."