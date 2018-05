Lijst Van Boxel lonkt naar leden Open Vld 23 mei 2018

02u47 0

Lijst Van Boxel, de nieuwe partij van voormalig Vlaams Belanger Pieter Van Boxel, lonkt naar de leden van Open Vld om bij hem op de lijst te komen staan. Hij doet dat nadat de huidige twee raadsleden van Open Vld, Alain De Laet en Katleen Mintjens, op de lijst OOSTWEST gaan staan. Die laatste is de nieuwe politieke beweging van onafhankelijk schepen Paul Van Ham (ex-N-VA en momenteel zonder bevoegdheden) en Kris Mintjens. "Wij horen heel wat klachten binnen Open Vld dat de nieuwe partij gewoon een vete is van Mintjens en Van Ham tegen burgemeester Harry Hendrickx. Daarom willen we een hand reiken aan de leden van Open Vld die niet welkom zijn bij OOSTWEST. Op 24 mei organiseren we een informatieavond in De Notelaar." (VTT)