Leukste triatlon van België wordt 26 jaar VZW DE LOLLEPOTTERS ORGANISEERT ZATERDAG JAARLIJKS SPORTEVENEMENT TOON VERHEIJEN

28 juni 2018

02u54 0 Malle Het buurtschap De Lollepotters organiseert zaterdag voor de 26ste keer hun recreatieve triatlon op en rond Domein de Renesse. Voor het eerst trekt de organisatie ook de gemeentegrenzen over, want het parcours is helemaal vernieuwd.

Het buurtschap De Lollepotters houdt de traditie in ere en is gestart met de voorbereidingen van de 26ste editie van hun recreatieve triatlon. "We hopen dit jaar zo'n 300 sportievelingen te verwachten die een 1/8 triatlon zullen afwerken", zeggen Dries Van Dyck, Dieter Aerts, Jef Mertens en Eerd Van Riel. "We hebben het parcours aangepast. Het aangepaste parcours zal vertrekken ter hoogte van Brug 7 in Rijkevorsel. Daar wacht een zwemproef van 300 meter. Daarna moeten de deelnemers 25 kilometer fietsen vanuit Rijkevorsel naar Oostmalle, Vlimmeren en Zoersel met aankomst in domein de Renesse. Het heeft ons wel wat extra werk gekost, want nu moesten we met vier gemeentebesturen in overleg gaan."





De oorsprong van de triatlon ligt eigenlijk in Hoogstraten, ruim 25 jaar geleden, toen enkele mannen op het idee kwamen om eens in een put baantjes te trekken en daarna een eindje te gaan lopen en fietsen.





Fles tripel

Nadien verhuisde het evenement naar Oostmalle, waar het jaar na jaar groter werd. "De eerste jaren hadden we een tachtigtal deelnemers", vertellen de organisatoren. "Toen hielden we de tijden ook nog met pen en papier bij (lachen). Gelukkig zijn we nadien met onze tijd mee gegaan. Ooit zijn we wel eens naar de Belgische bond gestapt voor ondersteuning, maar dan moesten we atleten over heel het land aanschrijven. Dat wilden we nu net niet. Bij ons primeert het lokale en het recreatieve. Denk maar aan onze opblaasbare eendjes die deelnemers kunnen aantrekken als ze starten met het zwemmen. Wie er uiteindelijk mee over de finish komt, krijgt een fles tripel."





Vrijwillig

Het buurtschap moet het dus zonder grote sponsors doen, maar toch houden ze het hoofd boven water. "Dat kunnen we ook alleen maar dankzij sponsors links en rechts. De grote loopbrug hebben we bijvoorbeeld ook in bruikleen gekregen", klinkt het bij de vier. "Een echte kuitenbijter, trouwens. Maar we danken ook onze vrijwilligers, want tijdens het weekend alleen zijn we toch met een honderdtal mensen in de weer. Zonder hun inzet zouden we dit ook niet volhouden." Aankomen doen de deelnemers op de feestweide, waar ook kinderanimatie is voorzien, evenals drank en versnaperingen voor alle toeschouwers. "Het feestje achteraf mag ook niet ontbreken en zal worden opgeluisterd door ons huisorkest", knipoogt Dries Van Dijck nog.