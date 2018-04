Les volgen tussen de planten 27 april 2018

Maris Stella nam gisteren deel aan de buitenlesdag die MOS en Goodplanet samen organiseren. Het is nog maar de tweede editie. "We roepen daarbij leerkrachten op om minstens één uur met hun leerlingen naar buiten te trekken", klinkt het bij de organisatie. "Buiten leren heeft een gunstig effect op de leerprestaties van leerlingen. Ze dan zijn veel enthousiaster, geconcentreerder, taakgerichter en hebben veel meer zin in leren." Maris Stella nam graag deel. Ze hebben ook een buitenklas. "Die wordt regelmatig gebruikt. Naast de buitenklas bouwden de leerlingen een vlindertuin en onlangs kwam er ook een blotevoetenpad bij", klinkt het op de school. (VTT)