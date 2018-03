Leerlingen planten nieuw speelbos 21 maart 2018

Leerlingen van de bassisschool De Horizon hebben samen met enkele leden van de Bosgroep Kempen Noord de start gegeven voor een nieuw speelbos achter de begraafplaats van Westmalle. "Het nieuwe speelbos gaat het oude vervangen dat we hebben moeten kappen in het najaar van 2017", zegt burgemeester Harry Hendrickx (DBM). "De bomen helden te gevaarlijk over naar de achtergelegen tuinen." Het nieuwe speelbos bevat vooral jonge, inlandse bomen en er komt ook een grote open speelruimte. "Daar plaatsen we binnenkort zitstammen, een ideale plek om even uit te rusten of te kijken naar de spelende kinderen. We hopen een beetje dat het een echte ontmoetingsplaats kan worden voor jong en oud." De officiële eerste boom werd geplant door schepen Elisabeth Joris en leerlingen Roos De Houwer. (VTT)