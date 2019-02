Leerlingen Maris Stella trekken naar Europees Parlement Toon Verheijen

17 februari 2019

13u33 0 Malle Een 70-tal leerlingen van Maris Stella heeft een bezozek gebracht aan het Europees Parlement in Brussel. De leerlingen sloten zo hun projectweek rond democratie en politiek in Europa af. Ze gingen ook in debat met de Malse schepen en Europarlementslid Wouter Patho (N-VA).

De leerlingen van Maris Stella hebben een hele week gewerkt rond het thema democratie en wierpen ook een blik op de politiek in Europ. Wouter Patho was onder de indruk van hun kennis, maar vooral ook inzicht in Europa. “D eleerlingen hebben een week lang op school gedebatteerd over democratie, migratie, de Brexit en klimaat. In Brussel toetsten ze de uitkomst van die debatten aan de politieke realiteit. Ik ontdekte zeer interessante inzichten”, vertelt Patho. “Ik zag bij die gasten heel wat interesse in mens en samenleving en ben ervan overtuigd dat we een aantal onder hen nog zullen ontmoeten in de toekomst.” Ook de werking van de Europese Unie en het Europees Parlement werd uit de doeken gedaan. “De invloed die Europa op het dagelijks leven van deze 16- jarige heeft mag niet onderschat worden. Het is goed dat zij dit weten, want voor veel Vlamingen, jong en oud, is Europa en de Unie een te abstract begrip.”