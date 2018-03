Leerkrachten én leerlingen in pyjama naar school 10 maart 2018

De leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Horizon hebben gisteren deelgenomen aan de derde editie van de Nationale Pyjamadag van Bednet. "Voor één keer zijn aller leerkrachten én leerlingen in pyjama naar school gekomen", klinkt het bij de Horizon. "We wilden zo onze solidariteit tonen met de kinderen die door medische problemen niet naar school kunnen komen. Hopelijk kunnen met deze actie de bednetters toch een beetje een hart onder de riem steken." Bednet zorgt ervoor dat het zieke kind live via het internet de lessen op school kan volgen. Hij kan ook communiceren met zijn of haar klasgenoten. (VTT)