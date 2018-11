Kortfilms ‘Angst’ en ‘Ontsnapt’ in première in Malle Ontsnapt is geselecteerd voor kortfilmfestival in Engeland Toon Verheijen

20 november 2018

10u29 0 Malle De cultuurdienst van de gemeente pakt op vrijdag 23 november uit met twee kortfilms van regisseur Kenneth Kerckhofs. Kenneth zelf is onthaalmedewerker bij de gemeente Malle. Zijn films vielen al meermaals in de prijzen en Ontsnapt is nu ook geselecteerd voor een kortfilmfestival in Engeland.

Kortfilm ‘Angst’ werd in 2015 bekroond tot beste kortfilm op een filmfestival in Spanje. Voor ‘Ontsnapt’ wist Kerckhofs grote namen als Sven De Ridder en Tuur De Weert te strikken. De film is nu geselecteerd voor een internationaal filmfestival in Engeland, The Lift-Off Sessions.

De eerste kortfilm die vertoond zal worden, is ‘Angst’. Deze bijzondere film speelt zich af tijdens WOII. Op een dag aan het front kijkt Pieter angstig terug op zijn leven. De angst van het leren fietsen e de angst om zijn liefde te tonen aan Emma. Pieter besluit dat het gedaan moet zijn met zijn angst. Maar is dat mogelijk? Deze film won op het Hollywood Film Festival in Malaga (Spanje) de prijs voor “beste kortfilm van 2015”. Om deze film te realiseren werkte Kenneth Kerckhofs samen met Willem Thijssen, tweevoudig Academy-Award en BAFTA-prijs winnaar.

‘Ontsnapt’ is het meest recente werk van de regisseur. Een jaar geleden draaide hij deze film met acteurs Tuur De Weert (Maurice van FC de Kampioenen), Sven De Ridder en Pieter Verelst. Karel en Lucas werken voor het eerst samen als inbrekers. Wanneer ze vast komen te zitten in het huis van hun slachtoffer, wordt al snel duidelijk dat er iets niet klopt. Hoe langer de nacht duurt, hoe duidelijker het wordt dat één van beide iets anders in gedachten had bij deze inbraak.

De voorstelling is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Een zitje reserveren, kan via een mailtje naar valerie.konings@malle.be.