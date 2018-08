Klompenman zamelt 4.370 euro in voor goed doel 21 augustus 2018

Klompenmaker Tim Van Goethem uit Westmalle probeerde begin augustus de Dodentocht in Bornem uit te lopen op klompen. Hij deed dat niet zomaar, maar hij wilde geld inzamelen voor het Duchenne Parent Project. Die doet onderzoek naar de ziekte van Duchenne, een spierziekte bij jonge kinderen. Ook de tweeling Seppe en Xander, zoontjes van Tims zus, lijden daar aan. Tim stapte de honderd kilometer uiteindelijk niet uit, maar hij slaagde er wel in om maar liefst 4.370 euro in te zamelen. "Ik ben erg tevreden dat ik meegedaan heb, maar ook zo blij dat zoveel vrienden en kennissen zo goed gesponsord en gesteund hebben. Namens Seppe en Xander (mijn neefjes), hartelijk bedankt iedereen! Nog een laatste groet, en misschien tot volgend jaar."





(VTT)