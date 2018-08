Klompenmaker haalt einde Dodentocht niet, maar is toch tevreden 13 augustus 2018

Tim Van Goethem (34) uit Malle was er op gebrand om de Dodentocht uit te lopen op klompen. Hij wilde dat toen voor de tweeling Xander en Seppe, de negenjarige deugnieten van zijn zus, die lijden aan de spierziekte van Duchenne. Hij wil geld doneren voor het onderzoek naar de ziekte. Uiteindelijk besloot hij toch na 53 kilometer te stoppen. "Het was een enorm zware tocht en de weersomstandigheden 's nachts waren verre van ideaal", vertelt Tim. "Ik heb ook geleerd dat klompen dus niet waterdicht zijn (lacht). Mijn kousen waren echt doorweekt. Het is jammer, maar ik hou er toch een goed gevoel aan over. Mensen kunnen toch nog altijd sponsoren via 'ik loop voor mijn helden'. Donderdag maken we dan bekend hoeveel we kunnen schenken." (VTT)