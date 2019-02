Kinderrechtenheld Storm wuift zijn idool uit Toon Verheijen

13u29 0 Malle De gemeente heeft samen met kinderrechtenheld Storm Van Dooren de kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen uitgewuifd. Storm was drie jaar lang peter van ons Huis van het Kind en werd samen met zijn klas door Bruno uitgenodigd om het Vlaams Parlement te bezoeken.

Tien jaar lang was Bruno Vanobbergen de drijvende kracht achter het kinderrechtencommissariaat en was hij onder meer aanwezig bij de officiële opening van het Huis van het Kind in Malle op 19 september 2015. Samen met Danny Delsemme (coördinator Huis van het Kind), Wouter Patho (schepen voor welzijn) en kinderrechtenheld Storm Van Dooren plantte hij die dag de kinderrechtenboom. “Bruno bracht belangrijke thema’s voor kinderen en jongeren onder de aandacht en trok Vlaanderen rond om kinderrechten uit te dragen”, zegt schepen Wouter Patho. “Vanaf 1 maart 2019 wordt hij algemeen directeur van het Vlaamse Agentschap Opgroeien. Wij wensen hem echt alle succes toe.”