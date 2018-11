Kerstwandeling op Brechtse Heide met nachtmis in bedrijfshal Luyckx Toon Verheijen

08 november 2018

13u14 0 Malle Op 24 december om 22 uur vertrekt er vanuit de Steynhoeve op de hoek van de Kampdreef en de Ringdreef in Schilde een geleide kerstwandeling door de Brechtse Heide gevolgd door een middernachtmis.

De wandeling is ongeveer zes kilometer lang en duurt anderhalf uur. Deelnemers krijgen een fakkel, olielamp of een bokaaltje met zand en een kaars mee. Na de wandeling kan iedereen de sfeervolle middernachtmis bijwonen in de goed verwarmde en versierde werkhuizen van de firma Luyckx aan de Abdijlaan. De gebouwen zijn verlicht met een grote ster. Ook niet-wandelaars zijn welkom. De viering wordt voorgegaan door pastoor Guy Mennen en muzikaal opgeluisterd door het Leonarduskoor uit Sint-Lenaarts ,het Amausa-koor uit Wuustwezel, het Sint-Pauluskoor uit Westmalle en het jongerenkoor Airetile van het Sint Jan Berchmanscollege uit Westmalle.