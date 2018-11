Kerstsportkampen in Malle Inschrijven kan vanaf 4 december Toon Verheijen

05 november 2018

09u46 2 Malle De gemeente Malle en vzw Sport It organiseren kerstsportkampen. Inschrijven kan vanaf 4 december.

De gemeente Malle en de vzw Sport It organiseren in december en januari samen enkele kerstsportkampen voor 4- tot 6-jarigen en voor 7- tot 12-jarigen. De allerkleinsten kunnen kiezen uit verschillende activiteiten, zoals evenwichtsoefeningen of loopspelletjes. De durvers kunnen zich op het verkeersparcours wagen, waar rollend materieel het éxtra spannend maakt. Grotere kinderen kunnen hun acrobatische kunsten tonen in het circus of deelnemen aan verschillende teambuildings.

De activiteiten gaan door op donderdag 27 en vrijdag 28 december en op donderdag 3 en vrijdag 4 januari. Deelnemen kost 20 euro per dag. Inschrijven kan vanaf 4 december via www.sportit.be.