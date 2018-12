Kerstmarkt in woonzorgcentrum Ter Bleeke Toon Verheijen

12 december 2018

15u33 0 Malle De werkgroep dementie van woonzorgcentrum ter Bleeke organiseert op 15 december een kerstmarkt. Van 14 tot 17 uur kan iedereen genieten van ambachtelijke producten en kan je originele cadeautjes voor onder de kerstboom kopen.

Aan het onthaal vind je gezellige standjes met allerlei huisgemaakte en ambachtelijke producten, zoals glühwein, warme chocomelk, appelcake, kaastaart enzovoort. Je vindt er bovendien originele cadeautjes om onder de boom te leggen of mooie decoratiestukken om je woning mee op te vrolijken. Danny van Acker brengt een live optreden met de mooiste kerstliederen in de cafetaria. “Met de opbrengst van de kerstmarkt hopen we bewoners met dementie extra in de watten te leggen. We dromen van aangepast relaxatie- en beleefmateriaal op de afdeling”, klinkt het bij de werkgroep.

Woonzorgcentrum ter Bleeke ligt in de Blijkerijstraat 71 in Malle.