Kappy de Piraat waakt over Huis van het Kind 23 mei 2018

Het Huis van het Kind aan de Lierselei heeft een origineel cadeau in ontvangst mogen nemen van de Malse afdeling van Kiwanis.





De wereldwijde vrijwilligersorganisatie schonk een reuzegrote pop met de naam Kappy de Piraat. Het is een werk van kunstenaar Hugo Duchateau. Hij ontwierp in 2016 al de 'K-Dolls' in opdracht van Kiwanis België-Luxemburg.





"We hopen een beetje dat de pop een herkenningspunt kan worden voor jong en oud in Malle", lacht schepen Wouter Patho (N-VA). "De pop staat ook symbool voor de samenwerking tussen Kiwanis en Huis van het Kind. De organisatie zet zich met onder meer De Speelbabbel ook al in voor kinderen."





De voorbije week was het overigens de Week van de Opvoeding. Die wordt vandaag afgesloten. (VTT)