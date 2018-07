Kanaries zijn gaan vliegen 30 juli 2018

02u29 0

Een vrouw uit Malle heeft vrijdagavond een opmerkelijk bericht gedeeld in de Facebookgroep 'Ge zijt van Oostmalle'. Uit een van de volières van Hilde de Schutter en haar man zijn dertig witte kanaries gaan vliegen. "Vermoedelijk hadden we het poortje niet goed gesloten en is het open gewaaid", vertelt Hilde. "Ze zijn allemaal gaan vliegen, maar zondag waren er toch al elf teruggekomen. We kregen veel reacties en misschien dat mensen er de komende dagen nog zien. Je kunt ze altijd proberen te vangen, maar dat zal waarschijnlijk alleen lukken als ze uitgehongerd of uitgedroogd zijn. We vrezen dat we er aantal kwijt zullen zijn." (VTT)