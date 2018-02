Jonge leefloners uit isolement halen met KR8! 09 februari 2018

02u39 1

De gemeente Malle wil het aantal - in eerste instantie jonge - leefloontrekkers naar beneden halen en start daarvoor het project KR8! (kracht) op. "De cijfers liegen er niet om", verduidelijk schepen en OCMW-voorzitter Wouter Patho (N-VA). "Het aantal jonge mensen tussen 18 en 25 jaar dat aanklopt bij het OCMW, blijft stijgen. Afgelopen maand januari bijvoorbeeld ging het om 20 van de 53 personen die een leefloon krijgen. Het gaat dan zowel om nieuwe inwoners of mensen uit de bijzondere jeugdzorg. Naast de gewone begeleiding die ze krijgen, willen we nu specifiek een extra werking voor hen opstarten."





Het project KR8! start met een zestal jonge mensen en zal drie maanden duren. "De bedoeling is dat de jonge mensen inzicht krijgen in hun mogelijkheden. We gaan hen ook helpen om uit hun isolement te geraken." In de loop van februari 2018 wordt een infomoment voor de eventuele kandidaten georganiseerd en vanaf maart kan effectief met het project van start gegaan worden. Gedurende drie maanden komt de groep wekelijks samen voor tal van activiteiten. Wie instapt in het project, engageert zich om tot op het einde vol te houden en ondertekent een engagementsverklaring. (VTT)