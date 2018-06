Jeugd krijgt sportieve zomer voorgeschoteld 19 juni 2018

De jeugd- en sportdienst heeft een druk programma op poten gezet zodat kinderen uit de gemeente zich moeilijk nog kunnen vervelen. Zo zijn er de Speelplaneet, Summer Kix en een reeks sportkampen. De Speelplaneet is voor kinderen geboren tussen 2006 en 2012. De kinderen kunnen er zich uitleven van 23 juli tot eind augustus. Alle activiteiten vinden plaats in het jeugdcomplex aan de Lierselei 19 in Oostmalle. Deelnemen kost 8 euro voor een hele dag. Tijdens de maanden juli en augustus kan je op verschillende sportlocaties in Malle terecht voor de sportkampen van Sport It. Ook op de terreinen van sportarena Mintjens kan je tijdens de zomervakantie kiezen uit verschillende sportkampen georganiseerd door Play & Sport. Er is keuze uit meer dan 30 sportkampen voor kinderen van 3 tot 14 jaar. Absoluut niet te missen is de watersportdag 'Summer Kix'. Op het programma op donderdag 12 juli op het domein de Mosten in Meer: teambuilding, archery tag en initiaties wakeboarden en knieboarden, (VTT)