Jager schiet papegaai Rambo neer: “Dit is een huisdier, daar schiet je toch niet op” Opleiding tot vrij rondvliegende vogel heeft duizenden euro’s gekost Patrick Lefelon Sebastiaan Quekel

30 december 2018

11u12

Bron: Eigen berichtgeving, AD.nl 996 Malle Een jager heeft zaterdag in Westmalle een rondvliegende papegaai afgeschoten. Joseph Verdyck, eigenaar van papegaai Rambo, heeft aangifte gedaan bij de politie. “De opleiding van mijn papegaai tot vrij rondvliegende vogel heeft duizenden euro’s gekost, maar het verlies van Rambo is met geen geld goed te maken”, zegt Verdyck.

Joseph Verdyck is een vogelliefhebber die thuis vier papegaaien heeft. Een ouder koppel en twee jongen: Rambo en Mero. De twee jonge papegaaien zijn vanuit het ei opgekweekt. Thuis vermaken zij de familie Verdyck met hun korte opmerkingen zoals “Lekker hoor”, wanneer zij een stukje cake of pannenkoek krijgen. Ook hun eigen naam kunnen Rambo en Mero vlot zeggen. Verder zijn zij opgeleid tot ‘vrij vliegende vogel’. Daarvoor zit Joseph in een groep van “Free Flight”- liefhebbers.

“Rambo is na drie jaar een volleerde free flight vogel. Volgens kenners is hij één van de best opgeleide papegaaien in België. Hij mag samen met Mero elke dag uitvliegen, in de zomer wat langer dan in de winter. Daarvoor gaan wij dikwijls naar een akker aan de Sint-Jobbaan in Westmalle. De boer heeft ons daarvoor de toelating gegeven. Iedereen in de buurt kent onze papegaaien”, laat Joseph Verdyck weten.

Zaterdagmiddag waren enkele jagers in de buurt. Eén van hen zag de vogel vliegen en haalde hem neer. Volgens Joseph Verdyck hebben jachthonden de vogel daarna verscheurd en zijn nek gebroken. De jager liet de dode papegaai achter aan een beek.

“Puur voor zijn plezier”

Toen Joseph Verdyck verhaal ging halen, verontschuldigde de jager zich. Hij wist niet dat de papegaai dagelijks een vrije vlucht maakt in de buurt van de Sint-Jobbaan. De jager zag de vogel overvliegen en legde aan omdat volgens hem de jacht op exotische vogels is toegelaten. De man beloofde zijn verzekeringmaatschappij te vragen of er een schadevergoeding kan worden uitbetaald.

Joseph Verdyck: “Die man heeft puur voor zijn plezier op Rambo geschoten. Een jager jaagt op wild: op konijnen, duiven, fazanten. Toch niet op een felgekleurde papegaai die duidelijk een rood harnasje aanheeft. Dat is een huisdier, daar schiet je niet op.

Een jager jaagt op wild: op konijnen, duiven, fazanten. Toch niet op een felgekleurde papegaai die duidelijk een rood harnasje aanheeft. Dat is een huisdier, daar schiet je niet op

Aangifte

Ik heb aangifte gedaan op het politiekantoor te Brecht en heb mij echt kwaad moeten maken vooraleer ze een proces-verbaal wilden opstellen. De agenten konden niet uitmaken of het hier om een strafbaar feit ging. Na opzoekwerk stelde de politie dat geen enkele wet verbiedt om exotische vogels die als huisdier worden gehouden, vrij te laten rondvliegen. Exotische vogels uitzetten in de natuur is wél bij wet verboden.”

Een begrip

De dood van papegaai Rambois ook onder Nederlandse eigenaren van vogels als een mokerslag aangekomen. Tientallen eigenaren van papegaaien over heel Nederland reageren geschokt en zetten hun Facebook-profiel op zwart. Voor hen was Rambo een begrip en een van de meest waardevolle free flight vogels in de Benelux.

Iedereen uit ons wereldje kende Rambo en hield van hem. Eens in de zoveel maanden nam ik zijn broertje mee naar België en gingen ze samen vliegen. Dat zit er helaas niet meer in

Kitty Goverde (57) uit Uden verzorgt al twee jaar het broertje van Rambo. Ze is goed bevriend met Joseph Verdyck en is in shock. “Voor hem voelt het alsof hij een familielid is verloren”, vertelt ze verdrietig aan het AD. “En hetzelfde geldt voor mij. Iedereen uit ons wereldje kende Rambo en hield van hem. Eens in de zoveel maanden nam ik zijn broertje mee naar België en gingen ze samen vliegen. Dat zit er helaas niet meer in.”

“Ik ben absoluut niet tegen jagen, maar dit was gewoon schieten om het schieten”, zegt ze nog. “Iemands huisdier, iemands lust en leven, is op gruwelijke wijze afgenomen. Deze jager heeft geen idee wat hij heeft aangericht. Niet alleen bij Joseph, maar ook bij ons.”

De avonturen van Rambo werden op Facebook gedeeld