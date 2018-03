Inwoners geven gemeente 8 op 10 24 maart 2018

02u42 0 Malle Malle scoort in de gemeentemonitor een gemiddelde van 8 op 10 en zit op zowat alle punten boven het Vlaams gemiddelde. "We zijn trots, maar blijven ook niet blind voor de tekortkomingen", klinkt het bij het bestuur. Een overzicht van de opvallendste conclusies.

95 procent van de inwoners woont graag in Malle. 90 procent is tevreden over zijn woning.





Een kwart van de inwoners voelt zich niet veilig op de fiets en vindt dat er te weinig fietspaden zijn.





88 procent is tevreden met het groen in de gemeente. Het grondgebied van Malle bestaat overigens uit 25 procent bos.





8 op 10 inwoners zijn tevreden met het cultureel aanbod van de gemeente.





Een pluim ook voor het gemeentepersoneel, want 86 procent is tevreden over de loketvoorzieningen.





90 procent van de Mallenaren voelt zich veilig op straat.





90 procent is tevreden over de kinderopvang. (VTT)





