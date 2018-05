Inschrijvingen zomeropvang gestart 15 mei 2018

De gemeente Malle heeft gisteren de inschrijvingen geopend voor de buitenschoolse kinderopvang 't Pinkeltje tijdens de zomervakantie. Voor de reservaties voor juli en augustus kan je terecht op www.malle.be. Er zijn elke dag 40 beschikbare plaatsen in Pinkeltje Westmalle en 28 plaatsen in Pinkeltje Oostmalle. Om een plekje te kunnen reserveren, heb je als ouder een kindcode nodig. Die moet je vooraf aanvragen bij Pinkeltje zelf. Je kindcode bestaat uit je klantnummer + 01,02,03 per kind van het gezin. Heb je nog geen code of ben je ze kwijt, dan kan je die vooraf opvragen bij de coördinator van Pinkeltje, ann.dpc@malle.be of 03/320.98.56. (VTT)