Inschrijven voor Pinkeltje vanaf 26 februari 22 februari 2018

02u48 0

De gemeente Malle organiseert tijdens de paasvakantie opnieuw de buitenschoolse kinderopvang Pinkeltje. De reservaties voor de paasvakantie starten op maandag 26 februari vanaf 09.00 uur via www.malle.be. Er zijn elke dag 40 beschikbare plaatsen in Pinkeltje Westmalle en 28 plaatsen in Pinkeltje Oostmalle. Om een plekje te kunnen reserveren, heb je als ouder een kindcode nodig. Zo'n code moet je vooraf aanvragen bij Pinkeltje zelf. (VTT)