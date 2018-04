Initial Textiles sluit magazijn in 2019 21 april 2018

03u15 0 Malle Het bedrijf Initial Textiles wil zijn magazijn aan Delften in Malle sluiten. Dat maakte de directie van moederbedrijf CWS Boco Group vrijdag bekend op een bijzondere ondernemingsraad. Door de sluiting staan er 53 jobs op de helling.

Intitial Textiles werd een jaar geleden overgenomen door de CWS-bosco Group. Dat bedrijf heeft al sinds 2014 een gecentraliseerd magazijn in een Poolse gemeente vlakbij de Duitse grens. Het magazijn in Malle staat in voor de levering van textiel aan dertien distributievestigingen in de Benelux. "De bedoeling is om nu ook de activiteiten van Malle naar daar te verhuizen", klinkt het bij de directie van de groep. "We plannen de verhuis vanaf 2019 in verschillende fasen." De kans is groot dat de 53 personeelsleden geen andere stek zullen krijgen in het bedrijf. "We hebben wel een wasserij in Lokeren, maar dat is voor heel wat van onze personeelsleden nogal ver. We doen de aankondiging ruim een jaar op voorhand om mee naar oplossingen te zoeken."





Het personeel kreeg na de aankondiging vrij. Dinsdag volgt een eerste overleg tussen de vakbonden en de directie. (VTT)