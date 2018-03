Infofavond erfrecht 13 maart 2018

De CD&V-afdelingen van Malle, Zoersel en Zandhoven organiseren vanavond een infomoment over erfrecht en erfbelasting.





Op 1 september van dit jaar worden hieromtrent enkele nieuwe regels van kracht en geïnteresseerden kunnen zich dus verder informeren. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom in het parochiecentrum van Westmalle (Sint-Jozeflei 27). Kamerlid Servais Verherstraeten en Vlaams Volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers geven meer tekst en uitleg. (KDC)