Inbreker tegen rechter: "Had zelf schrik bij inbraak"

Een Servische inbreker verraste gisteren de strafrechter in Brugge met een opvallende uitspraak. De vijftiger stond terecht voor een aantal inbraken in appartementen, zoals op 16 september vorig jaar in Knokke. Hij drong toen de flat binnen maar op dat moment kwam de bejaarde bewoner thuis. Zoran P. werd opgeschrikt door de man, gaf hem een duw en stormde de trap af zonder buit. "Denk je dat ik geen schrik heb als ik inbreek", zei hij tegen de rechter. "Ik ben altijd bang dat iemand zal thuiskomen en wil dan zo snel mogelijk weg." De rechter geloofde haar oren niet. "Jij schrik? En uw slachtoffers dan? Ooit aan hen gedacht? Je weet niet wat je hen aandoet, terwijl het voor jou gewoon je manier van leven is." Zoran P. vluchtte toen met zijn Opel Corsa, geleased op een valse naam naar Turnhout, waar hij een dag later weer inbrak. Ook in Malle pleegde hij nog feiten tot hij bij een vierde inbraak in Antwerpen op 4 oktober opgepakt werd. Hij riskeert 2 jaar cel. Vonnis op 1 april. (JHM)