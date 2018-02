Iedereen duimt voor Seppe Smits 14 februari 2018

02u38 0

De gemeente Malle schaart zich achter hun snowboardheld Seppe Smits. "Een medaille in de slopestyle zat er dan wel niet in voor snowboarder Seppe in Pyeongchang, maar onze gemeente had toch maar mooi weer een Mallenaar in een finale op de Olympische Winterspelen", zegt communicatieverantwoordelijke Raf Van Dyck.





En dat kunnen straks zomaar twee finales worden, want op woensdag 21 februari neemt Smits ook nog deel aan de kwalificaties voor de 'big air'. "We supporteren vanuit zijn thuisbasis heel hard mee." (VTT)